Потапова обыграла американку Таунсенд в первом матче квалификации на турнир в Аделаиде

В квалификационной игре престижного теннисного турнира Аделаида WTA, который проходит в Австралии, сошлись представители России и США. 21-летней россиянке Анастасии Поиаповой (43-е место в рейтинге WTA) противостояла 26-летняя Тейлор Таунсенд (133-е место рейтинга WTA). Матч состоялся в Аделаиде.
Встреча завершилась победой Потаповой в двух сетах – 6:0, 6:1. Игра продолжалась 1 час и 11 минут.
На счету представительницы России – две подачи навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 18 возможных (30%). У её оппонентки – один эйс, три двойные ошибки и ноль из трёх (0%) удачных брейк-пойнтов.
В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1. Тренером спортсменки является Игорь Андреев.
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