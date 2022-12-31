Стали известны соперники Медведева, Рублёва и Хачанова на турнире в Аделаиде
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В Австралии прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу.
Даниил Медведев (3) встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего, Андрей Рублёв (4) сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Карен Хачанов (8) сойдётся с аргентинцем Педро Качином.
Первый сеяный турнира серб Новак Джокович сразится с французским игроком Констаном Летьеном. Второй номер посева Феликс Оже-Альяссим сыграет с теннисистом из квалификации. Канадцу Денису Шаповалову также предстоит провести матч с квалифайером.
Другие пары турнира в Аделаиде:
- Янник Синнер — Кайл Эдмунд
- Энди Маррей — Себастьян Корда
- Хольгер Руне — Йосихито Нисиока
- Танаси Коккинакис — Максим Кресси
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