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Стали известны соперники Медведева, Рублёва и Хачанова на турнире в Аделаиде

Стали известны соперники Медведева, Рублёва и Хачанова на турнире в Аделаиде
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В Австралии прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу.

Даниил Медведев (3) встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего, Андрей Рублёв (4) сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Карен Хачанов (8) сойдётся с аргентинцем Педро Качином.

Первый сеяный турнира серб Новак Джокович сразится с французским игроком Констаном Летьеном. Второй номер посева Феликс Оже-Альяссим сыграет с теннисистом из квалификации. Канадцу Денису Шаповалову также предстоит провести матч с квалифайером.

Другие пары турнира в Аделаиде:

  • Янник Синнер — Кайл Эдмунд
  • Энди Маррей — Себастьян Корда
  • Хольгер Руне — Йосихито Нисиока
  • Танаси Коккинакис — Максим Кресси
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