Элина Свитолина показала, как наряжает новорождённую дочку в честь новогодних праздников

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милые новогодние снимки. Помимо самой Элины, на них запечатлены её родители, а также новорождённая дочка Скай.
«Рождественская свалка», — подписала подборку Свитолина.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Напомним, Свитолина вместе с мужем, бывшей шестой ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом проживают в Монако.
28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
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