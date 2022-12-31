Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Размеры этого сэндвича поражают». Шарапова показала, как проводит новогодние праздники

«Размеры этого сэндвича поражают». Шарапова показала, как проводит новогодние праздники
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова показала в социальных сетях, как проводит новогодние каникулы.

«Масштаб амбара Говарда Бакена (американский архитектор. — Прим. «Чемпионата») завораживает. Так же, как и размеры этого сэндвича с яйцом», — подписала фото Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Напомним, 1 июля Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс, впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Теодором.

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Бан России, истерика Медведева и травля Джоковича. Главные скандалы года в теннисе Бан России, истерика Медведева и травля Джоковича. Главные скандалы года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022