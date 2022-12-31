Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира ATP-250 в Аделаиде

88-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира категории ATP-250, который 2 января 2023 года начнётся в Аделаиде (Австралия).

В финале квалификации третий сеяный Сафиуллин обыграл 128-й номер рейтинга немца Янника Ханфмана со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 32 минуты. Сафиуллин девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Ханфмана восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Помимо Сафиуллина, из российских теннисистов в Аделаиду приехали Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Первый соперник Сафиуллина в основной сетке определится позднее.