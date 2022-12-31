Надаль уступил Норри в своём первом матче на United Cup

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль (второй номер мирового рейтинга) потерпел поражение от представителя Великобритании Кэмерона Норри (14-я ракетка мира) на командном турнире United Cup.
Норри оказался сильнее своего соперника со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Британский теннисист выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету Надаля 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup проходит с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире принимают участие команды из 18 стран. Испания выступает в группе D с командами Австралии и Великобритании.
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