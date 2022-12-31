Доминик Тим потерпел поражение в первом официальном матче нового сезона

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим потерпел поражение в первом официальном матче сезона-2023.

29-летний Тим уступил представителю Южной Кореи Квону Сон У (83-я ракетка мира, первый сеяный квалификации) в полуфинале квалификации турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Квона.

Встреча продлилась 1 час 15 минут. Тим шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Сон У восемь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Соперником Квона за выход в основную сетку турнира в Аделаиде станет японец Таро Дэниэл (5).