Зверев рассказал, чего ожидает от Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии, который стартует 16 января.
«Думаю, что сейчас трудно возлагать большие надежды. Было бы нереалистично и довольно глупо с моей стороны возлагать надежды на победу или что-то в этом роде. Конечно, я хочу победить. Все хотят победить. Но для меня важнее вернуться к своей привычной форме».
Также Зверев высказался о поражении в первом матче United Cup.
«По ощущениям я чувствовал себя нормально. Но, думаю, мой теннис далёк от того уровня, на котором хочется быть. Но это нормально, когда не играешь семь месяцев. Некоторые вещи отличаются от тех, к которым я привык. Я устаю намного быстрее, чем раньше. Но, опять же, это нормально, если ты не играешь», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.
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