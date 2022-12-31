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Зверев рассказал, чего ожидает от Australian Open

Зверев рассказал, чего ожидает от Australian Open
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии, который стартует 16 января.

«Думаю, что сейчас трудно возлагать большие надежды. Было бы нереалистично и довольно глупо с моей стороны возлагать надежды на победу или что-то в этом роде. Конечно, я хочу победить. Все хотят победить. Но для меня важнее вернуться к своей привычной форме».

Также Зверев высказался о поражении в первом матче United Cup.

«По ощущениям я чувствовал себя нормально. Но, думаю, мой теннис далёк от того уровня, на котором хочется быть. Но это нормально, когда не играешь семь месяцев. Некоторые вещи отличаются от тех, к которым я привык. Я устаю намного быстрее, чем раньше. Но, опять же, это нормально, если ты не играешь», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

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