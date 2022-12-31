Касаткина обратилась к болельщикам перед Новым годом

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, ранее сообщившая о своём прибытии на турниры в Австралию, опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка высказалась о жеребьёвке соревнований в Аделаиде. Касаткиной предстоит провести матч с теннисисткой из квалификации.
«Ну что, всем доброе утро и с наступающим Новым годом! Просто хочу пожелать всем, чтобы следующий год был точно лучше. Уже вышла сетка в Аделаиде и я начну в понедельник», — написала Касаткина в социальных сетях.
Касаткина заявлена на оба турнира WTA-500 в Аделаиде, первый из них пройдёт с 1 по 8 января, второй – с 9 по 14 января. Открытый чемпионат Австралии — 2023 пройдёт в Мельбурне с 16 по 28 января. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.
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