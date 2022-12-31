Джокович назвал состав турнира в Аделаиде «топовым»

Победитель 21 турнира «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об участниках турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 1 по 8 января.

«Состав турнира очень сильный, топовый. В Аделаиде сыграют Медведев, Феликс, Рублёв. На турнире будут действительно, действительно топовые ребята. Также в первых раундах можно встретиться с Танаси Коккинакисом, который будет защищать титул, верно? На самом деле это могла бы быть забавная встреча. Сыграть с Танаси перед его фанатами было бы весело», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Джокович в первом раунде встретится с представителем Франции Констаном Летьеном. В половине серба по сетке находятся сеяные россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также канадец Денис Шаповалов.