Соболенко — о турнире в Аделаиде: хочу убедиться, что готова ко всему на Australian Open

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от выступления на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 1 по 8 января 2023 года.
На старте соревнований Соболенко (2) сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) – Чжан Шуай (Китай).
«Все мы хотим здесь выиграть. Если я смогу это сделать, это действительно поможет мне на Australian Open. Я приложу все усилия, так как чувствую, что мне нужно сыграть несколько матчей. Я предпочитаю сыграть в каких-то матчах, побыть в разных ситуациях на корте, чтобы убедиться, что на турнире «Большого шлема» я буду готова ко всему. Так что да, я предпочитаю провести как можно больше матчей», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.
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