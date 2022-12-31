Надаль назвал причины поражения от Норри на командном турнире

22-кратный победитель турниров «Большого шема» испанец Рафаэль Надаль высказался о поражении от британца Кэмерона Норри в командном турнире United Cup.

«Ну, никакой катастрофы нет. Конечно, я могу играть лучше, и должен это делать. Но до этого я провёл не так много матчей. Кэмерон сыграл первый матч позавчера, и это оказалось преимуществом, потому что он смог отыграться.



Мне нужно быть немного быстрее физически, играть более надёжно, меньше ошибаться и в какой-то момент принимать более правильные решения, быть в игре немного дольше.



Заслуга Кэмерона в том, что он многое cделал очень хорошо. Что касается меня, то до старта Australian Open ещё есть время что-то изменить. Но в любом случае мы по-прежнему сконцентрированы на этом турнире. Давайте сейчас поддержим Нурию, а потом посмотрим расклады, потому что нам нужно выиграть этот матч, чтобы сохранить хоть какие-то шансы.



Сожалею, что не смог принести очко команде. Но, как я уже сказал, для меня это был ни хороший, ни плохой матч. Думаю, у меня были очень хорошие шансы, потому что в третьем сете было 0:30, 15:40. Да, шансы были, но я их не реализовал. Нужно это принять.



В начале сезона особенно важно использовать такие шансы, потому что тогда дорога становится легче. Когда ты побеждаешь, чувствуешь себя лучше, увереннее и расслабленнее. Но сегодня не получилось.



Проехали, пора отбросить негатив и постараться исправить ситуацию. Сегодня были некоторые положительные моменты, которые позволили мне соперничать с классным игроком. Так что будем отталкиваться от этого», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.