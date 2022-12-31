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Норри выделил фактор, позволивший ему обыграть Надаля

Норри выделил фактор, позволивший ему обыграть Надаля
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Британский теннисист Кэмерон Норри поделился эмоциями от победы над испанцем Рафаэлем Надалем на командном турнире.

«Да, если честно, я всегда думал, что достаточно хорош, чтобы обыграть его, а потом в каждом матче он разносил меня в пух и прах.

По-моему, несколько наших первых матчей были на грунте и даже на стадионе имени Рафы в Барселоне. Один раз мы играли в Австралии и ещё один в финале в Акапулько. Это наша третья встреча на харде, и мне кажется, у меня получилось нейтрализовать его в розыгрышах и не дать ему диктовать условия с форхенда. Думаю, это произошло, потому что я глубоко играл справа. Сегодня я очень хорошо чувствовал себя во время затяжных розыгрышей, большинство из которых в итоге остались за мной.

Думаю, даже в первом сете мне было комфортно играть с задней линии. Пару раз я ошибся в игре с лёта и мне немного не везло у сетки, и он смог этим воспользоваться. В первом сете было тяжеловато, я допустил пару несвойственных ошибок с приёма. После того как я перестал делать эти помарки, матч перевернулся в мою сторону», — цитирует Норри пресс-служба ATP.

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