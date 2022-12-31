«Гребём в 2023-й». Кудерметова выложила фото в купальнике

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка выложила фото с отдыха.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ
«Гребём в 2023-й», — написала российская теннисистка в социальных сетях.
Кудерметова сыграет на турнире WTA-500 в Аделаиде. В первом круге она встретится с представительницей США Амандой Анисимовой.
В прошлом сезоне россиянка впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат. В финале турнира, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9].
25-летняя Кудерметова – победительница одного турнира WTA. В 2021 году она выиграла соревнования категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
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