Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Гребём в 2023-й». Кудерметова выложила фото в купальнике

«Гребём в 2023-й». Кудерметова выложила фото в купальнике
Комментарии

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка выложила фото с отдыха.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ

«Гребём в 2023-й», — написала российская теннисистка в социальных сетях.

Кудерметова сыграет на турнире WTA-500 в Аделаиде. В первом круге она встретится с представительницей США Амандой Анисимовой.

В прошлом сезоне россиянка впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат. В финале турнира, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9].

25-летняя Кудерметова – победительница одного турнира WTA. В 2021 году она выиграла соревнования категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022