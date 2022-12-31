Руне: верю, что смогу выиграть Australian Open, во мне есть юношеский задор

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о перспективах выиграть Открытый чемпионат Австралии.

«Я верю в победу на Открытом чемпионате Австралии. Будет сложно, потому что многие другие игроки тоже хотят победить, но я верю, и это самое главное. К каждому матчу я буду относиться на 100% серьёзно, буду играть с максимальной концентрацией. Я не хочу провести два длинных матча в начале, потому что надеюсь пройти весь путь до конца, а физически пятисетовики очень изнуряют.

Я сыграл на пяти «Больших шлемах» в своей жизни, так что опыта у меня меньше, чем у других, но во мне есть юношеский задор. Теперь моя цель – стать №1. Я поднялся со 103-го места на 10-е, сейчас я 11-й, и это казалось невозможным, но я верил», — сказал Руне на пресс-конференции.