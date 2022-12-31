Надаль рассказал об атмосфере в сборной Испании после его поражения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями об атмосфере в национальной команде после его поражения от представителя Великобритании Кэмерона Норри.

«В Испании всё равно очень хорошая атмосфера. Мы действительно здорово понимаем друг друга. Испания хорошо работает как команда. Но это правда, что соревнование подобного формата не даёт вам много шансов, много возможностей для ошибок. Проиграв этот матч, теперь мы находимся под большим давлением. Так что давайте посмотрим, что будет дальше», — цитирует испанского теннисиста пресс-служба ATP.

Первый в истории розыгрыш смешанного командного турнира United Cup проходит с 29 декабря по 8 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. В турнире принимают участие команды из 18 стран. Испания выступает в группе D с командами Австралии и Великобритании.