«Две принцессы в семье». Ник Кирьос опубликовал милое фото с племянницей

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях милое фото с маленькой племянницей.
«Две принцессы в семье», — подписал фото Кирьос.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
- 31 декабря 2022
-
15:53
-
15:41
-
15:17
-
14:51
-
14:16
-
13:10
-
12:42
-
12:28
-
12:17
-
11:50
-
11:32
-
10:33
-
10:31
-
10:24
-
09:59
-
09:51
-
09:37
-
09:25
-
09:09
-
05:38
- 30 декабря 2022
-
23:44
-
23:34
-
22:01
-
21:17
-
20:50
-
20:31
-
19:33
-
18:38
-
17:52
-
16:49
-
16:30
-
16:22
-
16:03
-
14:42
-
11:45