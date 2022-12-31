Стало известно, с кем Аслан Карацев сразится на старте турнира в Пуне

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия), который пройдёт со 2 по 7 января.
Сетку соревнований возглавил чемпион US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, хорват Марин Чилич. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания).
Второй номер посева у 35-й ракетки мира, представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Во втором раунде ему предстоит сразиться с Саси Кумар Мукундом (Индия, WC) или кем-то из победитилей квалификации.
В турнире также примет участие российский теннисист Аслан Карацев, получивший восьмой номер посева. Его первым соперником станет представитель Испании Пабло Андухар. Для Аслана это будет первый матч в сезоне-2023.
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