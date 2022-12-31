Хачанов выложил совместное новогоднее фото с Медведевым и Рублёвым

20-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2020 российский теннисист выложил в своих социальных сетях новогоднее поздравление, опубликовав при этом совместные фотографии с Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым, с которыми он сейчас выступает на турнире ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
«С новым годом всех, друзья! Андрюха должен был быть с нами на фото, но мы его потеряли....», — подписал фото Хачанов и добавил несколько новогодних эмодзи.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ КАРЕНА ХАЧАНОВА
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ КАРЕНА ХАЧАНОВА
По итогам завершившейся сегожня жеребьёвки турнира ATP-250 в Аделаиде, российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу: Даниил Медведев встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего, Андрей Рублёв сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Карен Хачанов сойдётся с аргентинцем Педро Качином.
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