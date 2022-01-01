Президент Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев рассказал, что пожелает российским теннисистам на 2023 год.

«В первую очередь хотелось бы пожелать Медведеву вернуть себе первую строчку рейтинга. Желаю всем нашим ребятам избежать всяческих травм. Хочется, чтобы у мужчин трое были в топ-10: у девочек — аналогично. Самсонова должна прибавить ещё сильнее. Самое главное, чтобы нас никакие катаклизмы не выбивали из колеи и мы вместе двигались уверенно вперёд!» — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Новый сезон в теннисе, как обычно, начинается в эти дни в Австралии, где спортсмены участвуют в хардовых турнирах перед первым в сезоне турниром «Большого шлема».