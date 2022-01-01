«2022 год помог переосмыслить значение любви и семьи». Шарапова выложила новогодний пост

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выложила в социальных сетях новогодний пост, посвященный семье.
Российская теннисистка опубликовала фото, на котором она держит на руках своего маленького сына.
«2022 год помог переосмыслить значение любви и семьи. И мне намного лучше от этого», — подписала фото Шарапова, прикрепив эмодзи в виде сердца и двух бокалов шампанского.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ МАРИИ ШАРАПОВОЙ
Напомним, 1 июля Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс, впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Теодором.
За свою карьеру Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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