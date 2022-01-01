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Жених Марии Шараповой показал их повзрослевшего сына Теодора. Фото

Жених Марии Шараповой показал их повзрослевшего сына Теодора. Фото
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Британский миллионер Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях совместные фото с невестой и их сыном Теодором.

«Пусть Новый год принесёт вам превосходное здоровье и счастье. Спасибо всем нашим друзьям, коллегам и семье за столько незабываемых моментов в 2022 году. Счастливого шестимесячного юбилея нашему дорогому сыну Тео. Прощаемся со многими великими людьми, которые ушли в этом году. Вперёд и вверх!» — подписал фото Алекс.

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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