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Рублёв — на фото Медведева и Хачанова: Даня забыл подмышку Old Spice помазать

Рублёв — на фото Медведева и Хачанова: Даня забыл подмышку Old Spice помазать
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Олимпийский чемпион в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв забавно отреагировал на фото соотечественников — чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева и полуфиналист US Open – 2022 Карена Хачанова.

«Даня забыл олд спайсом подмышку помазать», — написал Рублёв в комментариях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Напомним, Рублёв, Медведев и Хачанов вместе встретили 2023 год. Россияне в данный момент находятся в Аделаиде (Австралия), где пройдёт турнир категории ATP-250. На его старте Медведев (3) встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего, Рублёв (4) сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Хачанов (8) сойдётся с аргентинцем Педро Качином. Соревнования начнутся завтра, 2 января.

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