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Арина Соболенко показала, что экс-хоккеист Кольцов подарил ей на Новый год

Арина Соболенко показала, что экс-хоккеист Кольцов подарил ей на Новый год
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Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко показала в социальных сетях, какие подарки на Новый год преподнёс ей возлюбленный, бывший хоккеист сборной Беларуси, а ныне ассистент тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Кольцов подарил Соболенко ювелирные украшения от французского бренда Van Cleef & Arpels.

«С Новым годом! Спасибо тебе, лучший человек в моей жизни. Я знаю, каким будет следующий подарок», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В данный момент Соболенко находится в Аделаиде (Австралия), где примет участие в турнире категории WTA-500, который пройдёт с 1 по 8 января 2023 года. На старте соревнований Соболенко (2) сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) – Чжан Шуай (Китай).

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