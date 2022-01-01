Арина Соболенко показала, что экс-хоккеист Кольцов подарил ей на Новый год

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко показала в социальных сетях, какие подарки на Новый год преподнёс ей возлюбленный, бывший хоккеист сборной Беларуси, а ныне ассистент тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Кольцов подарил Соболенко ювелирные украшения от французского бренда Van Cleef & Arpels.

«С Новым годом! Спасибо тебе, лучший человек в моей жизни. Я знаю, каким будет следующий подарок», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В данный момент Соболенко находится в Аделаиде (Австралия), где примет участие в турнире категории WTA-500, который пройдёт с 1 по 8 января 2023 года. На старте соревнований Соболенко (2) сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) – Чжан Шуай (Китай).