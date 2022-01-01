ATP создала новогоднюю открытку. На ней Надаль обнимает коалу, а Циципас скачет на кенгуру

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала в своих социальных сетях открытку в честь наступления 2023 года.

На картинке звёзды тенниса изображены на пляже, это отсылка к тому, что спортсмены встречают 2023 год в Австралии, так как именно там начинается новый сезон.

«Доброе утро, 2023-й! С Новым годом, фанаты тенниса», — подписали представители ATP пост.

На картинку ATP попали – серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас, австралиец Ник Кирьос, грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим, немец Александр Зверев и норвежец Каспер Рууд. Герои занимаются разными делами: Надаль стоит в обнимку с коалой, Джокович готовит на гриле овощи, Медведев играет на диджериду (духовой музыкальный инструмент), Кирьос занят телефоном, а Циципас и вовсе скачет на кенгуру.