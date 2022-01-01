«Андрей перебрал». ATP отреагировала на фото Медведева и спящего за столом Рублёва

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на забавное новогоднее фото россиян – чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева и олимпийского чемпиона 2020 года в миксте Андрея Рублёва.

«Андрей перебрал. С Новым годом», — написала ATP в комментариях.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Напомним, Рублёв, Медведев и ещё один россиянин Карен Хачанов вместе встретили 2023 год. Теннисисты в данный момент находятся в Аделаиде (Австралия), где пройдёт турнир категории ATP-250. На его старте Медведев (3) встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего, Рублёв (4) сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Хачанов (8) сойдётся с аргентинцем Педро Качином. Соревнования начнутся завтра, 2 января.