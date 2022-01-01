Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?

16 января в Мельбурне (Австралия) стартует Открытый чемпионат Австралии – 2023 по теннису. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти следующий опрос.

Напомним, действующим чемпионом Australian Open – 2023 является 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. В финале 2022 года он с невероятным камбэком обыграл чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4,7:5.

В 2022 году из-за скандала, связанного с вакцинацией от коронавируса, Открытый чемпионат Австралии пропустил 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В 2023-м Джокович прилетел в Австралию и готовится к выступлению на турнире, который выигрывал девять раз.