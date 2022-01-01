«Всё равно, с кем я буду играть». Медведев — о возможном полуфинале Аделаиды с Джоковичем

Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о том, что может встретиться с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, если дойдёт до полуфинала стартующего турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

В первом круге Аделаиды Медведев (3) сразится с итальянцем Лоренцо Сонего.

«Меня не особо напрягает то, что я в курсе своей сетки. И, конечно, важно сосредотачиваться на следующем матче, а не думать: если я встречусь с Новаком, то играть ему под бэкхенд или под форхенд, или как? Конечно, сначала нужно сосредоточиться на встрече с Сонего.

Вообще, мне нравится играть с Новаком. Мы с ним провели много матчей, показывали в них очень качественный теннис. В то же время меня больше мотивирует то, что нужно выйти в полуфинал. И если там будет Новак – класс. Если кто-то, кто его обыграет, меня это мало волнует, – тоже класс. Это значит, что кто-то в отличной форме, сумел победить, наверное, лучшего игрока мира. Я сейчас не про рейтинг, а про то, что он выиграл пять последних турниров или четыре. Я всему буду рад. Для начала просто хочу выйти в полуфинал – и мне всё равно, с кем я там буду играть», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.