Медведев: слова про низкий IQ были адресованы не всем. Мне нравится австралийская публика

Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о том, что на прошлом Открытом чемпионате Австралии заявил, что у местной публики низкий IQ.

«Прежде всего то, что я сказал, было направлено не на весь стадион Рода Лэйвера, который был переполнен, сколько там было — 15, 12 или 13 тысяч? Мой комментарий был направлен в адрес максимум 50 людям. Это первое, что нужно понимать.

Вероятно, с моей стороны было глупо такое говорить, но я был… В таких матчах ты обычно говоришь до того, как спрашиваешь себя, нужно ли это произносить. Потому что ты можешь так и не думать на самом деле. Вот почему мы любим спорт. Вот почему во время матчей бывают сумасшедшие моменты, а в целом мне нравится австралийская публика.

Помню, как я играл с де Минором в Сиднее, и стадион тоже был за него. Но атмосфера была отличной. Они точно не вели себя неуважительно. Когда к игрокам относятся неуважительно, это тяжело для всех», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Аделаиде.