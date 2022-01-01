Стало известно, с кем Дарья Касаткина сыграет в первом матче нового сезона

Организаторы турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) опубликовали результаты распределения квалифаеров по сетке соревнований.

В частности, первую соперницу в Аделаиде узнала восьмая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина (3). На старте соревнований Касаткина сразится с 18-летней чешкой Линдой Носковой. Примечательно, что в финале квалификации Носкова обыграла другую россиянку, Анастасию Потапову.

Другие результаты распределения квалифаеров:

Сорана Кырстя (Румыния) – Виктория Голубич (Швейцария, Q);

Джейми Форлис (Австралия, WC) – Марта Костюк (Украина, Q);

Клэр Лю (США, Q) – Присцилла Хон (Австралия, WC);

Ангелина Калинина (Украина, Q) – Виктория Азаренко (Беларусь);

Ирина Бегу (Румыния) – Шелби Роджерс (США, Q).

Общий призовой фонд женского турнира в Аделаиде составил $ 826 837.