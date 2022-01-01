Сафиуллин сыграет со шведом Имером в первом круге турнира в Аделаиде
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Определился соперник российского теннисиста Романа Сафиуллина (88-е место в рейтинге) в первом круге турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Им стал швед Микаэль Имер (69-е место в рейтинге). Встреча первого круга состоится завтра, 2 января. Матч предварительно запланирован на 18:00 по московскому времени.
Напомним, в финале квалификации Сафиуллин (3) одолел представителя Канады Вашека Поспишила (7) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 36 минут.
Помимо Сафиуллина, из российских теннисистов в Аделаиду приехали Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Медведев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, Рублёв — с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Хачанов — с аргентинцем Педро Качином.
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