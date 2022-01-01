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Елена Веснина рассказала, чего бы пожелала российскому теннису в 2023 году

Елена Веснина рассказала, чего бы пожелала российскому теннису в 2023 году
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина обратилась к российским теннисистам с пожеланиями на 2023 год.

«В новом году я бы пожелала российскому теннису крупных побед, а лично теннисистам — крепкого здоровья, чтобы сезон обошёлся без травм. А если даже и была бы травма, то очень быстро бы заживала. Также пожелаю, чтобы всегда было хорошее настроение: чтобы даже в самые тяжёлые моменты не опускались руки, помогало позитивное мышление», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного турнира в миксте.

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