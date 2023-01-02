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Хачанов и Рублёв вышли во второй круг турнира в Аделаиде в парном разряде

Хачанов и Рублёв вышли во второй круг турнира в Аделаиде в парном разряде
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в второй раунд турнира категории ATP-250 в Аделаиде в парном разряде. В матче первого круга Хачанов и Рублёв победили французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена со счётом 3:6, 6:3, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Хачанов и Рублёв подали четыре эйса на двоих, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из шести. Шарди и Мартен подали два раза навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт.

Следующими соперниками Хачанова и Рублёва на турнире в Аделаиде станут седьмые сеяные — французско-польский тандем Уго Нис/ Ян Зелиньский.

На этом турнире в парном разряде выступает также Новак Джокович. Его напарником является канадец Вашек Поспишил.

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