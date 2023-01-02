Фритц обыграл Зверева и принёс США первую победу над Германией на United Cup

В первой игре сегодняшнего игрового дня престижного теннисного турнира United Cup – 2022, который проходит в Австралии, сошлись представители CША и Германии. 25-летнему американцу Тейлору Фритцу (девятое место в рейтинге ATP) противостоял 25-летний Александр Зверев (12-е место рейтинга ATP). Матч состоялся в Сиднее.

Встреча завершилась победой Фритца – 6:1, 6:4. Игра продолжалась 1 час и 5 минут.

Во втором матче этих национальных сборных сойдутся Мэдисон Кис (США) и Юле Нимайер (Германия).

Напомним, в квартете D, помимо США и Германии, находится также команда Чехии, при этом в следующую стадию турнира выйдет лишь одна сборная.

Отметим, что нынешний розыгрыш United Cup является дебютным. Финал турнира состоится в воскресенье, 8 января.