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Касаткина проиграла 18-летней чешке Носковой в 1-м круге турнира в Аделаиде

Касаткина проиграла 18-летней чешке Носковой в 1-м круге турнира в Аделаиде
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Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уступила 102-му номеру женского мирового рейтинга, чешке Линде Носковой в первом раунде турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Матч завершился поражением россиянки со счётом 3:6, 7:6(7:2), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету Касаткиной 3 эйса, 0 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 14. Носкова за весь матч выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и добилась 8 брейков при 15 брейк-пойнтах.

В следующем круге турнира в Аделаиде 18-летняя чешка сразится с победительницей пары Клэр Лю (США) — Присцилла Хон (Австралия).

Турнир завершится 8 января. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 826 327.

Аделаида-1 (ж). 1-й круг
02 января 2023, понедельник. 03:40 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 2 6
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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