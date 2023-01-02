Второй сеяный Аделаиды Оже-Альяссим сенсационно вылетел от 120-й ракетки мира
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (шестая ракетка мира) потерпел поражение от представителя Австралии Алексея Попырина (120-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-250 в Аделаиде. Встреча прошла на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.
Попырин оказался сильнее своего соперника со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Австралиец выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем круге Алексей Попырин встретится с представителем США, который в другом матче первого круга переиграл француза Ришара Гаске 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:5.
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