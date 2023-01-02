Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пятый сеяный Аделаиды Руне покинул турнир, уступив в первом круге

Пятый сеяный Аделаиды Руне покинул турнир, уступив в первом круге
Комментарии

Датский теннисист Хольгер Руне (11-я ракетка мира) вылетел с турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия), потерпев поражение от представителя Японии Йосихито Нисиоки (36-й номер мирового рейтинга). Встреча прошла на арене «Мемориал Драйв. Шоукорт» на хардовом покрытии.

Руне уступил своему сопернику со счётом 6:2, 4:6, 4:6. Датчанин выполнил 14 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету японского теннисиста ни одного эйса, восемь ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Йосихито Нисиока сойдётся с представителем США Маккензи Макдональдом, который, выиграв первый сет, всё же на отказе прошёл колумбийского игрока Даниэля-Галаи Элана.

Аделаида-1 (м). 1-й круг
02 января 2023, понедельник. 07:15 МСК
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
2 		6 6
         
Йосихито Нисиока
36
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023