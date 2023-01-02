Пятый сеяный Аделаиды Руне покинул турнир, уступив в первом круге
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Датский теннисист Хольгер Руне (11-я ракетка мира) вылетел с турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия), потерпев поражение от представителя Японии Йосихито Нисиоки (36-й номер мирового рейтинга). Встреча прошла на арене «Мемориал Драйв. Шоукорт» на хардовом покрытии.
Руне уступил своему сопернику со счётом 6:2, 4:6, 4:6. Датчанин выполнил 14 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету японского теннисиста ни одного эйса, восемь ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем круге Йосихито Нисиока сойдётся с представителем США Маккензи Макдональдом, который, выиграв первый сет, всё же на отказе прошёл колумбийского игрока Даниэля-Галаи Элана.
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