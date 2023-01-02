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Кудерметова эмоционально отреагировала на выход во второй круг Аделаиды

Кудерметова эмоционально отреагировала на выход во второй круг Аделаиды
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свою победу над представительницей США Амандой Анисимовой на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

«Я очень рада начать новый сезон с победы — особенно над Амандой, которая является очень хорошим игроком. Я очень рада такому старту», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

За выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая одолела испанку Гарбинье Мугурусу.

Ранее с престижных австралийских соревнований вылетела другая российская теннисистка Дарья Касаткина, уступившая чешке Линде Носковой.

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