Надаль уступил де Минору на командном турнире United Cup

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение от австралийца Алекса де Минора на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии. Встреча состоялась на хардовом покрытии. Напомним, Надаль является действующим чемпионом Australian Open, который стартует 16 января.
24-я ракетка мира Алекс де Минор обыграл Надаля со счётом 3:6, 6:1, 7:5. Австралиец выполнил две подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету испанца два эйса, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Общая продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.
По итогам этой встречи сборная Австралии повела со счётом 1:0. Ранее на командном турнире United Cup австралийцы уступили Великобритании (2:3).
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