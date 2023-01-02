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Надаль уступил де Минору на командном турнире United Cup

Надаль уступил де Минору на командном турнире United Cup
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение от австралийца Алекса де Минора на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии. Встреча состоялась на хардовом покрытии. Напомним, Надаль является действующим чемпионом Australian Open, который стартует 16 января.

24-я ракетка мира Алекс де Минор обыграл Надаля со счётом 3:6, 6:1, 7:5. Австралиец выполнил две подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету испанца два эйса, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Общая продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

По итогам этой встречи сборная Австралии повела со счётом 1:0. Ранее на командном турнире United Cup австралийцы уступили Великобритании (2:3).

United Cup. Группа D
02 января 2023, понедельник. 11:05 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 5
3 		6 7
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Комментарии
Новости. Теннис
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