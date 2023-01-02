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«Адские усилия». Кирьос оценил победу де Минора над Надалем

«Адские усилия». Кирьос оценил победу де Минора над Надалем
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Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал победу своего соотечественника Алекса де Минора над 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем (3:6, 6:1, 7:5) на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии.

«Адские усилия Алекса де Минора оправдали себя», — написал Кирьос, добавив эмодзи в виде попкорна.

По итогам встречи, сборная команда Австралии повела со счетом 1:0. Ранее на командном турнире United Cup австралийцы уступили Великобритании (2:3).

Напомним, Кирьос сообщил о снятии с United Cup из-за травмы буквально за несколько часов до его начала, чем спровоцировал критику в свой адрес капитана сборной Австралии Ллейтона Хьюитта.

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