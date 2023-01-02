Самсонова победила китаянку Шуай в первом круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Китая Чжан Шуай в матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) — 5:7, 6:3, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Самсонова сделала 17 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Её соперница два раза подала навылет, трижды ошиблась на подаче и использовала три брейк-пойнта из семи.
Соперницей Самсоновой во втором круге станет пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет $ 826 837.
В 2022 году Самсонова завоевала три титула на уровне WTA. На Открытом чемпионате США она дошла до четвёртого круга, с Открытого чемпионата Франции вылетела в первом раунде, на Australian Open дошла до второго круга.
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