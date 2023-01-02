Соболенко высказалась об отстранении белорусов и россиян от участия в Уимблдоне

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала отстранение россиян и белорусов от участия в Уимблдоне в 2022 году.

«Я очень разочарована, что спорт каким‑то образом затронут политикой. Мы просто спортсмены, занимающиеся своим делом. Вот и все. Мы не имеем отношения к политике. Если бы все мы могли что‑то сделать, мы бы это сделали, но мы ничего не контролируем.



Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что это изменило? Ничего, и это печальная часть этой ситуации.



Во время Уимблдона я прекрасно провела время в Майами, но мне очень не хватало публики, потому что атмосфера на Уимблдоне просто потрясающая. Вы можете почувствовать, что эти зрители там действительно любят теннис, я очень по ним скучаю. Я очень надеюсь, что сыграю там в 2023 году, только чтобы почувствовать эту атмосферу. Но если нас снова отстранят, меня не будет волновать решение организаторов», — приводит слова Соболенко ESPN.

Весной 2022 года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун‑тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании из‑за ситуации на Украине. Впоследствии стало известно, что организаторы Уимблдона рассматривают вариант с допуском спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнире в 2023 году. Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.