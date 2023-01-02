Надаль проиграл 6 из последних 7 матчей. Такого с ним не случалось почти 20 лет

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил сегодня австралийцу Алексу де Минору (6:3, 1:6, 5:7) на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии.

Таким образом, это поражение стало для Надаля уже шестым в последних семи матчах. Помимо де Минора, обидчиками испанца в этой неудачной серии стали Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим и Кэмерон Норри.

В последний раз Надаль проигрывал шесть из семи последних матчей почти 20 лет назад — между сезонами 2003 и 2004 годов (обыграл Родольфо Кадара и проиграл Юнесу Эль-Айнауи, Ришару Гаске, Доминику Хрбаты, Алексу Корретхе, Фелисьяно Лопесу и Тьери Асьону).