«Буду бороться за то, во что верю». Андрей Рублёв представил собственный бренд

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сообщил, что в наступившем сезоне будет выступать в одежде собственного бренда Rublo. При этом россиянин не отказывается от сотрудничества с Nike, амбассадором которого является уже долгое время.
Концепция бренда Рублёва строится на трёх постулатах: Равенство, Доброта и Надежда.
«Я знаю, что я депрессивный и всегда слишком много думаю о жизни и смерти. Но пока мои дни не подошли к концу, я буду бороться за то, во что верю, что люблю, за тех, кого люблю.
Мы работаем над кое-чем важным для меня и дорогим. И мы хотим поделиться тем, что будет больше простого бренда, что может помочь людям и планете. То, что будет символом надежды и доброты.
Это будет интересный год, и я надеюсь, что вместе мы принесём немного света в этот тёмный мир», — написал Рублёв в своих социальных сетях.
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