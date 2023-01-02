«Дело серьёзное. Будет паршиво». Мартине Навратиловой диагностировали рак горла и груди

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова сообщила BBC, что у неё вновь обнаружили рак. На этот раз горла и рецидив груди.
Напомним, в 2010 году легендарная теннисистка успешно прошла лечение от рака груди.
Сообщается, что в ноябре 2022 года Навратилова заметила увеличение лимфатического узла на своей шее. Мартина сразу обратилась к врачам, биопсия выявила рак горла. Также во время диагностики у неё обнаружили опухоль в груди, она никак не связана с опухолью в горле. В ближайшее время Навратилова начнёт лечение в Нью-Йорке.
«Это двойной удар. Дело серьёзное, но всё лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил», – прокомментировала известие Навратилова.
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