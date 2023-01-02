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Рафаэль Надаль прокомментировал два поражения подряд на старте сезона

Рафаэль Надаль прокомментировал два поражения подряд на старте сезона
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал два поражения подряд на старте сезона. Ранее Надаль никогда в карьере не проигрывал столько матчей в начале года.

«До Australian Open ещё две недели. Не скажу, что ситуация идеальная, но и не скажу, что всё совсем плохо – потому что временами я играл очень хорошо. Думаю, эти два матча мне помогут. Теперь нужно выиграть пару матчей.

Однако уровень был не таким уж и плохим. Но теперь я могу сказать, что мне было нужно чуть больше времени.

Сейчас я буду много работать, чтобы за следующие две недели прибавить физически. Буду играть тренировочные сеты и тренироваться с сильными ребятами. Думаю, это поможет мне стать стабильнее. Это то, что мне нужно.

Это только начало, и я не слишком обеспокоен. Вероятность того, что я проиграю такие матчи, была. В прошлом году я тоже проиграл два матча в Абу-Даби. У меня были шансы против двух отличных соперников, но я не смог их реализовать. Это указывает, что есть простор для важного прогресса, и я искренне верю, что смогу его добиться», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

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