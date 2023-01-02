«Чувствовала себя Ханной Монтаной». Радукану — о вручении Ордена Британской империи

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о вручении Ордена Британской империи.

«Получить Орден из рук Его Величества Короля – это безумие, я это никогда не забуду. Но прямо из Виндзорского замка я поехала тренироваться в Национальный теннисный центр. В 10 утра я была в Dior с ног до головы и на каблуках, а потом переоделась в машине на пути на тренировку. Чувствовала себя Ханной Монтаной. Если бы мне нужно было себя описать, я бы сказала, что я Ханна Монтана», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». В настоящий момент она является 78-й ракеткой мира.