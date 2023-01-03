Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов в двух сетах обыграл Качина и вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Хачанов в двух сетах обыграл Качина и вышел во второй круг турнира в Аделаиде
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований посеянный двадцатым Хачанов нанёс поражение 57-й ракетке мира Педро Качину из Аргентины со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

По ходу матча Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати. Качин подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из семи.

За выход в четвертьфинал турнира Хачанов поспорит с 21-летним британским теннисистом Джейком Дрэйпером, занимающим 42 место в мировом рейтинге.

Напомним, в недавнем матче российский теннисист Даниил Медведев также обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, обыграв итальянца Лоренцо Сонего.

Аделаида-1 (м). 1-й круг
03 января 2023, вторник. 05:20 МСК
Педро Качин
57
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Медведев спасся в Аделаиде с 9 сетболов! Россиянин сделал шаг к полуфиналу с Джоковичем Медведев спасся в Аделаиде с 9 сетболов! Россиянин сделал шаг к полуфиналу с Джоковичем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023