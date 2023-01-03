Хачанов в двух сетах обыграл Качина и вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований посеянный двадцатым Хачанов нанёс поражение 57-й ракетке мира Педро Качину из Аргентины со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

По ходу матча Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати. Качин подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из семи.



За выход в четвертьфинал турнира Хачанов поспорит с 21-летним британским теннисистом Джейком Дрэйпером, занимающим 42 место в мировом рейтинге.

Напомним, в недавнем матче российский теннисист Даниил Медведев также обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, обыграв итальянца Лоренцо Сонего.