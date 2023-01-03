Хачанов в двух сетах обыграл Качина и вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований посеянный двадцатым Хачанов нанёс поражение 57-й ракетке мира Педро Качину из Аргентины со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
По ходу матча Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати. Качин подал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из семи.
За выход в четвертьфинал турнира Хачанов поспорит с 21-летним британским теннисистом Джейком Дрэйпером, занимающим 42 место в мировом рейтинге.
Напомним, в недавнем матче российский теннисист Даниил Медведев также обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, обыграв итальянца Лоренцо Сонего.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 3 января 2023
-
07:14
-
07:00
-
06:53
-
05:30
-
00:37
-
00:18
- 2 января 2023
-
23:29
-
19:40
-
19:04
-
18:32
-
17:40
-
16:32
-
15:19
-
15:09
-
14:53
-
14:34
-
14:19
-
14:18
-
13:59
-
12:31
-
11:25
-
10:23
-
10:04
-
10:00
-
09:07
-
07:53
-
07:06
-
06:14
-
05:19
-
05:10
- 1 января 2023
-
22:30
-
19:45
-
17:44
-
17:30
-
16:43