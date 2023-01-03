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Новак Джокович обыграл Констана Летьена на старте турнира в Аделаиде

Новак Джокович обыграл Констана Летьена на старте турнира в Аделаиде
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований Джокович нанёс поражение 65-й ракетке мира Констану Летьену из Франции со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

По ходу матча Джокович четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Летьен подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит с другим французским теннисистом Кентеном Алисом, занимающим 64 место в мировом рейтинге.

Напомним, в недавнем матче российский теннисист Даниил Медведев также обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, обыграв итальянца Лоренцо Сонего.

Аделаида-1 (м). 1-й круг
03 января 2023, вторник. 05:55 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Констан Летьен
65
Франция
Констан Летьен
К. Летьен
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