Джокович: возможно, это мой лучший теннис на австралийской земле

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал победу над французом Констаном Летьеном (6:3, 6:2) в матче первого круга турнира ATP 250 в Аделаиде и поделился эмоциями от возвращения в Австралию.

«Здорово вернуться (в Австралию — прим. «Чемпионата»). Увидеть переполненные трибуны на моём первом матче было определённо очень приятной неожиданностью, я получил большую поддержку и много любви. Очевидно, это мотивировало меня и позволило наилучшим образом проявить себя на корте. Я думаю, что сыграл очень солидно и конкурентоспособно.

Я могу сказать, что приезд в Австралию в этом году отличался от предыдущих лет, разумеется, из-за событий годичной давности, но в то же время, 12 месяцев — это довольно большой срок. Он уже позади. Я иду дальше.

Возможно, это мой лучший теннис на австралийской земле. Я приехал рано, почти за неделю до моего первого матча. На самом деле, я не помню, когда так рано приезжал сюда, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы приспособиться к часовому поясу и разнице во времени, и просто к тому, что меня здесь ожидает. Как я уже говорил, с первого дня люди были очень добры, щедры со мной и моей командой, так что в целом пока отличный опыт», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.